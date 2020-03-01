Цифра дня. 345 заправок установили автоматизированную систему отпуска топлива

На 345 автозаправочных станциях Кыргызстана установили автоматизированную систему управления отпуска топлива. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, в Бишкеке автоматизированная система установлена на 82 АЗС, в Оше — 11, Чуйской области — 86, Таласской — 10, Иссык-Кульской — 39, Нарынской — 13, Ошской — 28, Джалал-Абадской — 66 и Баткенской — 10.

«Сейчас межведомственная комиссия проводит функциональную сверку этих АЗС на соответствие техническим требованиям системы управления автозаправочной станцией», — подчеркнули в ГНС.

Всего по республике насчитывается 974 автозаправочные станции, из которых 936 — действующие.

Напомним, что с 1 июля 2020 года на всех АЗС будет применяться автоматизированная система управления автозаправочной станцией.