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Общество

Ирина Карамушкина требует созвать консилиум: беспокоит здоровье Атамбаева

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина требует созвать консилиум. Ее беспокоит ухудшение состояния здоровья Алмазбека Атамбаева и отравление Сапара Исакова.

По ее мнению, «после смены начальника СИЗО ГКНБ резко что-то стало происходить со здоровьем политических узников...».

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Как отмечает Ирина Карамушкина, бывший президент семь месяцев в СИЗО держался, но нервы и здоровье у него тоже не железные.

Бывший премьер-министр Сапар Исаков получил пищевое отравление, ранее сообщил адвокат Замир Жоошев.

По его словам, 25 февраля утром экс-главе кабмина стало плохо и он не смог явиться в суд, в связи с чем заседание перенесли на 2 марта.

О якобы критическом состоянии здоровья Алмазбека Атамбаева сообщили его сыновья — Сеид и Кадырбек. Адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев также информировал о низком давлении у клиента. В ГКНБ опровергли эти данные, подчеркивая, что состояние подследственного в пределах нормы. Он находится под круглосуточным наблюдением медиков.

Депутат парламента Рыскелди Момбеков, посетивший обвиняемого в СИЗО ГКНБ, тоже отметил, что состояние здоровья Алмазбека Атамбаева в норме.

«Алмазбек Атамбаев чувствует себя нормально. Действительно, давление упало и до 90 не доходит. Для того чтобы его повысить, бывший президент пьет чай с медом и тренируется два раза в день в спортзале. Атамбаев считает, что основная причина его состояния здоровья — постоянные переживания», — сказал Рыскелди Момбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144867/
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