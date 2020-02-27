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Общество

Россия, Турция, Индия. Куда еще чаще всего ездят граждане Кыргызстана

Эксперты Aviasales.kg провели исследование и выяснили: в рейтинге самых популярных туристических направлений у граждан Кыргызстана ведущие места занимают Россия и Турция. В топ-10 вошли еще пять российских городов.

Уточняется, что ежегодно 40 процентов всех путешественников из КР отправляются в Москву и тратят на билеты в среднем 20 тысяч 289 сомов. На втором месте по популярности Стамбул — на него приходится 10 процентов от всех бронирований. Средняя стоимость билетов до Турции — 27 тысяч 407 сомов. Санкт-Петербург занимает третье место в рейтинге, его посещают 4 процента кыргызстанцев.

На высоком уровне остается спрос на Новосибирск и Дубай. Они также входят в топ-5.

На шестом месте крупный российский город Краснодар, туда билеты обходятся в среднем в 21 тысячу  343 сома.

В то же время возрастает интерес к путешествиям в Дели. За прошлый год 2 процента кыргызстанцев побывали в Индии и потратили на билеты в среднем по 33 тысячи 935 сомов.

На восьмом месте снова российский город Екатеринбург, добраться туда стоит 20 тысяч 353 сома.

Девятое место по популярности занимает Республика Корея, город Сеул. Билеты туда стоят дороже всего — 47 тысяч 968 сомов.

Завершает десятку популярных направлений город Алматы, добирается туда самолетом 1 процент путешественников из Кыргызстана и тратит на билеты в среднем 11 тысяч 592 сома.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144864/
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