Узбекистан против передачи трех пансионатов в частные руки

Банки Узбекистана и Ташкентский механический завод выступили против инициативы Кыргызстана передать пансионаты на Иссык-Куле в частные руки. Об этом сообщило издание Podrobno.uz.

В начале февраля Фонд по управлению госимуществом заявил, что хочет отдать три пансионата, которыми ранее владел Узбекистан, в частные руки. Отмечалось, что их отдадут частникам, но только в управление. Собственность сохранится за государством. Объяснялась эта инициатива ветхим состоянием объектов и тем, что их надо развивать.

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Однако узбекская сторона выступила против инициативы. Соседи напомнили, что Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана являлся собственником и управлял пансионатом «Рохат-НБУ», банк «Асака» — пансионатом «Дилором», «Узпромстройбанк» — пансионатом «Бустон», Ташкентский механический завод — пансионатом «Золотые пески».

«Примечательно, что в апреле 2016 года эти пансионаты незаконно экспроприированы Кыргызстаном», — говорится в совместном заявлении компаний.

Компании заявили, что категорически возражают против продажи пансионатов, особенно учитывая то, что арбитражное разбирательство по их экспроприации еще не завершено. Процесс идет с июля 2016 года в соответствии с Дополнительными правилами Международного центра по урегулированию инвестиционных споров. Сейчас узбекские компании готовятся к рассмотрению иска по существу. Они отмечают, что будут придерживаться своих позиций о незаконной экспроприации инвестиций в пансионаты и используют все правовые средства защиты в этом вопросе.