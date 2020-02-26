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Общество

Кто получил выговоры после информации о сироте, которого заставляли пасти скот

После информации о сироте, которого заставляли пасти скот, ряд сотрудников госорганов привлечены к дисциплинарной ответственности за халатность и равнодушие. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

По итогам проведенной работы созданной омбудсменом комиссии даны рекомендации ряду министерств и ведомств.

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Министерству образования и науки дана рекомендация рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности директора школы имени Мукамбаева села Курменты, который не проявил интереса к судьбе ребенка.

Директору школы Б.Осмонову и заместителю директора УВР Р.Айгерчиновой за ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей объявлен выговор. Заместителю директора УВР — Н.Шакембаевой и социальному педагогу С.Абыкеевой объявлены замечания.

По информации омбудсмена, сейчас Илья учится в первом классе средней школы имени П.Колесникова в селе Семеновка Иссык-Кульского района.

Министерству труда и социального развития рекомендовано рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности начальника Тюпского районного управления труда и социального развития К.Кылычбаева. Ему объявлен выговор, а его заместителю А.Рымбекову — строгий выговор.

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Главе районной государственной администрации Тюпского района было рекомендовано разобраться в работе комиссии по делам детей (КДД) района, а именно — в том, почему ранее КДД не был выявлен этот ребенок, оказавшийся в трудной жизненной ситуации и каковы были действия соответствующих районных структур.

По итогам проведения служебной проверки за несвоевременное выявление несовершеннолетнего, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, главному специалисту сектора защиты и семьи Тюпского районного управления труда и социального развития Б.М.Абыхаеву, социальным работникам Сары-Булакского айыл окмоту — Т.К.Исмаиловой и Ак-Булунского айыл окмоту З.Т.Макеевой объявлен выговор.

Напомним, в ноябре 2019 года появилась информация, что в селе Фрунзе чужие люди незаконно заставляют сироту пасти скот.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144820/
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