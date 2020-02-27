В Бишкеке 27 февраля облачно и дожди. Температура воздуха ожидается +8 градусов. День увеличился до 11 часов 5 минут.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на открытие выставки группы AlmaLine;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет с казку «Играем Андерсена»;

казку «Играем Андерсена»; в Национальной библиотеке КР покажут немецкий фильм. Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

спартакиада «Ден соолук»;

чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улица Крымская, 74, жилмассив «Чон-Арык» (улица Кожожаш);

9.30-17.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Курманалиева, Кийизбаевой, Армейской, Карпатской, Болотной, Шайыр, Курманджан Датки, Торекула Айтматова, Древесной, Тургенева, Махатмы Ганди, Калыка Акиева, Фрунзе, Рыскулова, Тимирязева, переулка Узгенский, жилмассивы «Ак Босого» (улицы Чуй 12-23-я, 41-46-я, Ынтымак, Боталиева, Тулебердиева, переулки Витебский, Белозерский), «Колмо» (улицы Тендик, Сейил, Медина, Жеткинчек, Дастан, Биримдик, Курулуш, Жаштык, Боталиева, Жанылык, Кулиева, Алыбаева), «Арча-Бешик» (улицы 15-я, 14-я);

9.30-14.00 — отрезок улицы Орозбекова;

9.30-15.00 — отрезок улицы Рыскулова, переулки Заводской, Чимкентский;

10.00-17.00 — 12-й микрорайон.

9.00-16.00 — в жилмассивах «Мурас-Ордо» и «Калыс-Ордо».

У кого намечаются тои

Эрнест Абдыжапаров

Родился 27 февраля 1961 года в городе Фрунзе. Кинорежиссер, сценарист, продюсер.

Тынчтык Шайназаров

Родился 27 февраля 1974 года в селе Мады Кара-Суйского района. Депутат Жогорку Кенеша от политической партии «Онугуу-Прогресс».

Виталий Люкс

Фото пресс-службы ФФ КР. Виталий Люкс

Родился 27 февраля 1989 года в городе Кара-Балте. Игрок национальной сборной по футболу, нападающий.

Памятные даты

Всемирный день НПО

Всемирный день НПО отмечается ежегодно 27 февраля. Учрежден по инициативе британского социального предпринимателя латвийского происхождения Марциса Скадманиса.

Неправительственные организации (non-governmental organizations, NGOs) — это преимущественно некоммерческие и иногда международные организации, независимые от правительств и международных правительственных организаций, которые активно участвуют в гуманитарной, образовательной, медицинской, социальной, правозащитной сферах, а также сферах общественной политики и охраны окружающей среды.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель, писатель Молдогазы Токобаев

Родился 27 февраля 1905 года в селе Тору-Айгыр Семиреченской области Российской империи.

С 1938-го на партийной работе. 22 марта 1943 года избан председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, в этой должности проработал до 14 ноября 1945-го.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва (1946-1949).

Молдогазы Токобаев — один из зачинателей кыргызской письменной литературы, один из первых драматургов Киргизии.

Литературную деятельность начал в середине 1920-х годов. Первые стихи появились в печати в 1924-м. Первый сборник стихов издан в Москве в 1931 году. В своей поэзии воспевал новую жизнь, патриотизм, созидательный труд родного народа.

В 1938-м им создана пьеса «Кайгылуу Какей» («Горемычная Какей») — первая кыргызская многоактная драма, которая стала большим общественным событием, положив начало развитию национальной драматургии.

Опубликовано более 20 стихотворных и прозаических изданий произведений.

Умер 21 мая 1974 года.

Родилась график Лидия Ильина

Фото open.kg. Лидия Ильина

Родилась 14 (27 февраля) 1915 года в Михайлове (ныне Рязанская область). Советский график, народный художник Киргизской ССР, Лауреат Государственной премии СССР.

С 1939 года работала в Киргизии. Широко известна в республике и за рубежом, мастер гравюры.

Признана родоначальницей кыргызской графики.

Фото open.kg. Работа графика Лидии Ильиной

Жизнь кыргызского народа воплотилась в сериях линогравюр «Слово о киргизской женщине», «Молодежь Киргизии», «Материнство», иллюстрациях к произведениям Токтогула Сатылганова, Чингиза Айтматова, Тугельбая Сыдыкбекова, Аалы Токомбаева и других. Наряду с кыргызской классической литературой она иллюстрировала произведения Шекспира, Петрарки, Лорки, Гейне, Пушкина, Лермонтова, Украинки, а также японскую и китайскую поэзию.

Умерла 14 октября 1994 года.

Родился ученый Георгий Гужин

Родился 27 февраля 1922 года в селе Вознесеновка. Учиться в школе начал с шести лет, причем определили мальчика сразу во второй класс.

После окончания школы Георгий Гужин поступил в Учительский институт города Фрунзе на географический факультет. Уже в 17 лет параллельно с учебой он стал преподавать географию, немецкий язык, физкультуру ученикам с 5-го по 10-й класс.

В 1943 году он с друзьями ушел добровольцем на фронт, воевал в составе 2-го и 3-го Белорусских фронтов. В мае 1945-го был демобилизован и продолжил учебу в педагогическом институте. После окончания института работал лаборантом экспедиции геологоразведки. После этого он поступил в аспирантуру кыргызского филиала Института географии Академии наук СССР и работал архивариусом в республиканском архиве МВД.

Был заместителем редактора университетской газеты и внештатным корреспондентом газеты «Советская Киргизия».

В 1970-м прошел по конкурсу в Кубанский государственный университет на должность профессора кафедры экономической географии, через полгода возглавил кафедру, восемь лет руководил географическим факультетом.

Автор более 200 научных работ по краеведению, демографии, монтологии, транспорту, социально-экономической, политической и рекреационной географии. В последние годы жизни занимался исследованиями сельского расселения; выравнивания уровней социально-экономического развития регионов; внешнеэкономического взаимодействия.

Умер 2 ноября 2013 года.

Родилась балетмейстер Кулбубу (Эркин) Мадемилова

Родилась 27 февраля 1929 года в городе Фрунзе Киргизской ССР.

С 1943-го Кулбубу Мадемилова — прима-балерина кыргызского театра. Исполнила ведущие сольные партии мирового и национального балета.

В 1953-1958 годах обучалась в ГИТИСе имени А.Луначарского по специальности «режиссер-балетмейстер» и по окончании вуза стала первой женщиной-балетмейстером в Кыргызстане. В 1959-м назначена на должность главного хореографа-постановщика Кыргызского театра оперы и балета.

Как балетмейстер-постановщик Кулбубу Мадемилова стояла у истоков балетного театра не только Кыргызстана, но и Якутии, Монголии, Вьетнама.

В 1959-м Кулбубу Мадемилова была главным балетмейстером культурной программы Киргизской ССР на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.

В 1964-м Кулбубу Мадемиловой присвоено почетное звание заслуженного деятеля культуры Киргизской ССР. В 1979-м за большие заслуги в области хореографического искусства ей присвоено почетное звание народной артистки Киргизской ССР.

Умерла 27 июля 2018 года.