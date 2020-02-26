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Общество

В отъезде девушек в Сирию могут быть замешаны чиновники Кыргызстана

В отъезде девушек в Сирию могут быть замешаны чиновники Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции сообщила представитель организации «Элет койгойу» Марина Алыйкулова.

По ее словам, непонятно, как несовершеннолетним девушкам без разрешения родителей удалось выехать из страны.

«Как 15-16-летние девушки пересекли границу? Кто их отпустил без ведома родителей? Этот вопрос не дает мне покоя. Боюсь, в этом замешаны наши коррумпированные чиновники. Может, именно они препятствуют их возвращению?» — сказала Марина Алыйкулова.

По ее данным, родителям граждан КР, находящихся в Сирии, поступают угрозы.

«Сегодня позвонил некий сотрудник правоохранительных органов и пригрозил, чтобы не ходили на пресс-конференцию. Но мы ничего не боимся», — заявила представитель «Элет койгойу».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144803/
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