Правительство Кыргызстана вновь призывают спасти женщин, оказавшихся в Сирии

Родители граждан Кыргызстана, находящихся в лагерях для беженцев в Сирии, просят власти страны спасти их и их детей. Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции.

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Родители 137 человек просят президента Сооронбая Жээнбекова в Год защиты детей последовать примеру Узбекистана, Таджикистана и Казахстана и вывезти кыргызстанцев из Сирии.

«У меня две дочери находятся на границе Сирии и Турции. Они с детьми добрались туда в надежде, что мы приедем и спасем их. Они находятся в очень бедственном положении и просят правительство ускорить решение проблемы. Помогите нам забрать наших близких оттуда», — сказал Рамаз Сариев.

Участники пресс-конференции заверяют, что их дети, в основном женщины, оказавшиеся в Сирии, — не экстремисты.

«Почти всех их обманули мужья, знакомые. Они не несут угрозу нашей стране, нашему обществу. Не бойтесь», — рассказали родители беженцев.