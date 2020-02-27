Кыргызстанцам важны встречи с политиками, их дебаты и мнение уважаемых людей

Для большинства кыргызстанцев на отношение к партиям или кандидатам влияют встречи с политиками, их дебаты и мнение уважаемых людей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Международного республиканского института (МРИ).

Участникам опроса предложили оценить, насколько сильно на них влияют те или иные каналы получения информации о политорганизациях и кандидатах. Так, 62 процента кыргызстанцев ответили, что личная встреча с политиком оказывает серьезное влияние при определении их отношения к партии или кандидату. Дебаты и мнение уважаемых людей также играют существенную роль — 61 и 60 процентов респондентов.

Наименьшее влияние (лишь 30 процентов) оказывают реклама на радио, а также брошюры и листовки.

Чуть больше влияния (31 процент) у оплаченной рекламы в газетах, слоганов и текстовых сообщениях на транспортных средствах.

Международный республиканский институт (МРИ) провел традиционный опрос среди кыргызстанцев. В опросе участвовали 1 тысяча 483 человека со всей страны. Опрос проводили с 21 ноября по 3 декабря 2019 года.