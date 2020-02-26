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Общество

Скандал в «Кыргыз темир жолу». Глава военной охраны прокомментировал обвинения

Массовых увольнений в военизированной охране госпредприятия «Кыргыз темир жолу» не было. Об этом 24.kg сообщил руководитель подразделения ГП Нурлан Тамаев.

По его словам, с критикой в его адрес выступил бывший сотрудник военизированной охраны Медер Качиев — это обида за обоснованное увольнение.

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«Он был уволен по статье, отсутствовал на рабочем месте более трех часов. Все документы у меня имеются. Он обратился в суд, ждем решения. До этого некоторые сотрудники обращались в Минтранс — там создали комиссию. В итоге было отписано, что нарушений со стороны руководства военизированной охраны нет. Позже они обращались в транспортную прокуратуру — и там нарушений не было выявлено. Никакие инстанции не могут подтвердить их заявления», — сказал Нурлан Тамаев.

Он также прокомментировал инцидент с миной, которую при проведении учений сотрудники АКС ГКНБ пронесли в штабной вагон. Нурлан Тамаев отметил, что сотрудники «Кыргыз темир жолу» тогда в обязательном порядке досмотрели пассажира и никаких нарушений с его стороны не допущено. 

Напомним, действиями руководителя военизированной охраны железной дороги Нурлана Тамаева недовольны сотрудники филиала «Кыргыз темир жолу». На пресс-конференции в 24.kg сотрудник ГП Медер Качиев заявил, что с назначением Тамаева на должность начались массовые увольнения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144788/
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