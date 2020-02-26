В некоторых районах Бишкека завтра не будет холодной воды

В некоторых районах Бишкека завтра, 27 февраля, не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, причина отключения — профилактический ремонт на водозаборах «Калыс-Ордо», «Мурас-Ордо».

Подачу воды прекратят с 9.00 до 16.00 в жилмассивах «Мурас-Ордо» и «Калыс-Ордо».

Воды не будет в том числе в средней и начальной школах № 86, частном детском саду «Бактылуу Балалык». Эти учреждения работать не будут.

Мэрия приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

В случае возникновения проблем с водоснабжением горожан просят обращаться в ПЭУ «Бишкекводоканал» по телефонам: — центральная диспетчерская служба: 0312560320;

— контакты для обращений по внутридомовым сетям: 0312544245, 0312544244;

— по наружным сетям: 0312449597, 0312449645.

Фотофакты можно прислать и на WhatsApp Бишкекводоканала по номеру 0770838458.