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Общество

В некоторых районах Бишкека завтра не будет холодной воды

В некоторых районах Бишкека завтра, 27 февраля, не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, причина отключения — профилактический ремонт на водозаборах «Калыс-Ордо», «Мурас-Ордо».

Подачу воды прекратят с 9.00 до 16.00 в жилмассивах «Мурас-Ордо» и «Калыс-Ордо».

Воды не будет в том числе в средней и начальной школах № 86, частном детском саду «Бактылуу Балалык». Эти учреждения работать не будут.

Мэрия приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

В случае возникновения проблем с водоснабжением горожан просят обращаться в ПЭУ «Бишкекводоканал» по телефонам:

— центральная диспетчерская служба: 0312560320;
— контакты для обращений по внутридомовым сетям: 0312544245, 0312544244;
— по наружным сетям: 0312449597, 0312449645.

Фотофакты можно прислать и на WhatsApp Бишкекводоканала по номеру 0770838458.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144775/
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