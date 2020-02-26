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Общество

Скандал в «Кыргыз темир жолу». Коллектив выступил против главы военной охраны

Фото 24.kg. Скандал в «Кыргыз темир жолу»

Действиями руководителя военизированной охраны железной дороги Нурлана Тамаева недовольны сотрудники филиала «Кыргыз темир жолу». Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявил сотрудник ГП Медер Качиев.

По его словам, до назначения Тамаева на должность в коллективе царила мирная атмосфера, не было скандалов и недопониманий. С его приходом начались разлад и массовые увольнения.

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«К примеру, 4 декабря 2019 года АКС ГКНБ проводила учебную тренировку. В штабной вагон, в котором располагается радиоузел, пронесли мину. При этом никто не проверил, что там проносят, дали за это две тысячи сомов и занесли взрывчатку. В этот вагон даже письмо нельзя пронести. Но по сей день никто из должностных лиц не понес наказания за это. А если бы это была настоящая мина, случилась бы трагедия. По факту минирования прошло расследование, наказали двух обычных проводников, перевели их на нижеоплачиваемую должность. Но начальнику вагона, которому они подчиняются, вынесли только выговор, и все», — сказал Медер Качиев.

Он добавил, что сотрудники военизированной охраны «Кыргыз темир жолу» не раз обращались во все структуры, в том числе и в Генпрокуратуру с просьбой дать юридическую оценку деятельности Нурлана Тамаева. Надзорный орган передал заявление в транспортную прокуратуру, и только спустя месяц руководитель военизированной охраны получил выговор.

«Генеральный директор «Кыргыз темир жолу» не обращает внимания на работу Нурлана Тамаева. Наши заявления отправляют друг другу — никто толком не ответил. А то, что у нас в 2018 году уволили 68 человек, в 2019 году — более 70, начальство ничего не может сказать», — добавил Медер Качиев.

Он отметил, что, к тому же, за назначение на должность в военизированной охране претенденты платят $500.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144771/
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