Отец премьер-министра Британии призывает соотечественников посетить Кыргызстан

80-летний отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стенли Джонсон призывает англичан посетить Кыргызстан в качестве туристов. Об этом сообщает посольство КР в королевстве.

По данным дипмиссии, в Лондоне прошло мероприятие «Кыргызстан Туризм Роудшоу», направленное на привлечение британских туристов в Кыргызстан.

Стенли Джонсон рассказал, что в 2018 году принимал участие в проекте по установке видеокамер в Кыргызстане в рамках программы сохранения снежных барсов.

Бывший депутат Европарламента, активист и писатель призвал туркомпании Британии направлять в Кыргызстан как можно больше туристов.

В презентации нашей страны принимают участие представители 12 кыргызстанских туроператоров.