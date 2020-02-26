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Общество

Отец премьер-министра Британии призывает соотечественников посетить Кыргызстан

80-летний отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стенли Джонсон призывает англичан посетить Кыргызстан в качестве туристов. Об этом сообщает посольство КР в королевстве.

По данным дипмиссии, в Лондоне прошло мероприятие «Кыргызстан Туризм Роудшоу», направленное на привлечение британских туристов в Кыргызстан.  

Стенли Джонсон рассказал, что в 2018 году принимал участие в проекте по установке видеокамер в Кыргызстане в рамках программы сохранения снежных барсов.

Бывший депутат Европарламента, активист и писатель призвал туркомпании Британии направлять в Кыргызстан как можно больше туристов.

В презентации нашей страны принимают участие представители 12 кыргызстанских туроператоров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144752/
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