Проверить подлинность документов загса можно онлайн

Теперь проверить статус назначения единовременной выплаты при рождении ребенка «Балага суйунчу» и подлинность документов загса можно онлайн. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, для проверки назначения выплаты «Балага суйунчу» необходимо через электронный адрес www.portal.srs.kg в разделе «Семья и дети» ввести только ПИН ребенка. После выдается информация, что заявление находится в обработке, пособие назначено в Управлении социального развития, оформлено (на выплате) или не отправлено в Министерство труда и социального развития (МТиСР) (в процессе).

«Если необходимо проверить подлинность свидетельства о рождении или о браке, это тоже можно сделать онлайн, не посещая органы загса. Для этого в разделе «Семья и дети» в пункте «Проверка на действительность выданных документов ЗАГС» необходимо ввести серию и номер документа», — рассказали в ГРС.

Портал электронных услуг ГРС www.portal.srs.kg запущен госпредприятием «Инфоком» для предоставления онлайн-услуг гражданам. Все сервисы на нем бесплатные и не требуют авторизации. Сейчас там можно получить 16 видов услуг, не требующих авторизации.