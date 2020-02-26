09:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Проверить подлинность документов загса можно онлайн

Теперь проверить статус назначения единовременной выплаты при рождении ребенка «Балага суйунчу» и подлинность документов загса можно онлайн. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, для проверки назначения выплаты «Балага суйунчу» необходимо через электронный адрес www.portal.srs.kg в разделе «Семья и дети» ввести только ПИН ребенка. После выдается информация, что заявление находится в обработке, пособие назначено в Управлении социального развития, оформлено (на выплате) или не отправлено в Министерство труда и социального развития (МТиСР) (в процессе).

«Если необходимо проверить подлинность свидетельства о рождении или о браке, это тоже можно сделать онлайн, не посещая органы загса. Для этого в разделе «Семья и дети» в пункте «Проверка на действительность выданных документов ЗАГС» необходимо ввести серию и номер документа», — рассказали в ГРС.

Портал электронных услуг ГРС www.portal.srs.kg запущен госпредприятием «Инфоком» для предоставления онлайн-услуг гражданам. Все сервисы на нем бесплатные и не требуют авторизации. Сейчас там можно получить 16 видов услуг, не требующих авторизации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144733/
просмотров: 164
Версия для печати
Материалы по теме
Ограничения на визы США. ГРС обещает конкурс на закупку бланков для Е-паспортов
Назван вероятный претендент на пост главы ГРС
Ограничения на визы в США. Что пообещал глава ГРС Дональду Лу
ГРС: О продаже настоящих бланков кыргызстанских ID-карт не может быть и речи
Судей по делу сбежавшего Насирбека Алмаматова требуют привлечь к ответственности
Судья, отпустившая Насирбека Алмаматова, продолжает работать: жалоб не поступало
В Кыргызстане планируют изменить систему работы ЦОН
Без авторизации и нового паспорта. ГРС запустит свое мобильное приложение
В Кыргызстане запустят систему идентификации граждан через мобильное приложение
Итоги Совета безопасности: уволен прокурор по делу Насирбека Алмаматова
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидаются сильные осадки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются сильные осадки
Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и&nbsp;что ждет Кыргызстан весной Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и что ждет Кыргызстан весной
С&nbsp;приветом из&nbsp;СИЗО. Кому из&nbsp;камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и&nbsp;зачем С приветом из СИЗО. Кому из камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и зачем
Сборы в&nbsp;школах. С&nbsp;родителей требуют деньги на&nbsp;экзамены, праздники, &laquo;Умную школу&raquo; Сборы в школах. С родителей требуют деньги на экзамены, праздники, «Умную школу»
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! укрепляет лидерство по&nbsp;темпу развития сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! укрепляет лидерство по темпу развития сети 4G LTE
Прошло размещение акций 22-й эмиссии &laquo;Бакай Банка&raquo; Прошло размещение акций 22-й эмиссии «Бакай Банка»
Beeline объявляет о&nbsp;запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM Beeline объявляет о запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM
Самый быстрый мобильный интернет в&nbsp;Кыргызстане. Независимый анализ Ookla&reg; Самый быстрый мобильный интернет в Кыргызстане. Независимый анализ Ookla®
26 февраля, среда
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов дышать можно Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов ды...
08:55
Гульзат Мамытбек могут привлечь к уголовной ответственности за клевету на мужа
08:47
«Бавария» разгромила «Челси» в матче Лиги чемпионов
08:46
Проверить подлинность документов загса можно онлайн
08:35
Можно ли доверять качеству горячих школьных обедов? Пояснение Минобразования