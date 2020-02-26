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Общество

Бишкекчанина задержала милиция. Он пожаловался в Генпрокуратуру на незаконность

В Бишкеке милиция задержала, а затем отпустила мужчин, подозреваемых в незаконном хранении и распространении наркотиков. Об этом 24.kg сообщил один из них — Бакыт Ибраев.

По его словам, милиционеры действовали незаконно — провели неправомерный обыск, но ничего не найдя, повезли в наркологический центр.

«20 февраля я вышел вместе с другом из кафе. Нас задержали сотрудники милиции, только один из трех показал удостоверение. Нас пытались доставить в УВД. Мы не поехали, потому что не было оснований. Спустя 30-40 минут приехал следователь, и нас стали обыскивать. Когда ничего не нашли, повезли на медицинское освидетельствование. Эксперты подтвердили, что никаких наркотических средств мы не употребляли», — рассказал Бакыт Ибраев.

Мужчина написал заявление в прокуратуру, где указал на незаконные действия сотрудников милиции.

«Я прошу, чтобы Генеральная прокуратура дала правовую оценку действиям сотрудников милиции», — добавил Бакыт Ибраев.

Пресс-служба главного надзорного органа пока недоступна для комментариев.

В пресс-службе ГУВД Бишкека 24.kg подтвердили факт задержания. По данным ведомства, оперативники действовали в рамках досудебного производства.

«На основании следственного поручения милиционеры задерджали двух подозреваемых. Их опросили и отпустили», — объяснили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144725/
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