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Общество

Можно ли доверять качеству горячих школьных обедов? Пояснение Минобразования

Продукты, поставляемые в некоторые школы Кыргызстана по линии организации MercyCorps, сертифицированы и не содержат химических добавок. Об этом 24.kg сообщила главный специалист Министерства образования Назгуль Мусаева.

По ее словам, все продукты (мука обогащенная, рис, масло и горох) проходят тщательную экспертизу.

«Когда продукты прибывают в страну, мы проверяем их еще на таможне и делаем специальное заключение, согласно которому их можно поставлять в школы страны. Родители могут не беспокоиться о качестве. Эта организация сегодня помогает 511 школам. Не только продуктами питания, она делает ремонт столовых, оснащает их оборудованием. 75 процентов школ по всему Кыргызстану обеспечены горячим питанием», — сказала она.

Назгуль Мусаева добавила, что на следующей неделе представители Минобразования отправятся в школу села Дмитриевка (Чуйская область), где родители первоклассников отказались от горячего питания от MercyCorps, и проведут разъяснительную беседу.

Напомним, родители учеников сельской школы отказались от бесплатных горячих обедов. На педагога начали оказывать давление. Об этом 24.kg сообщила классный руководитель. По ее словам, родители первоклассников обеспокоены тем, что продукты могут быть генно-модифицированными (ГМО).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144713/
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Можно ли доверять качеству горячих школьных обедов? Пояснение Минобразования