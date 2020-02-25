Казахстанцы сделали фото на площади Ала-Тоо с плакатом «Верните голову Кенесары»

Фото Twitter/жабайы. Два казахстанца приехали в Бишкек и сфотографировались на площади Ала-Тоо с плакатом

Приехавшие из Алматы два казахстанца сфотографировались на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке с плакатом «Верните голову Кенесары». Снимок в Twitter опубликовал пользователь под ником «жабайы» (@thewildramen).

В микроблоге на вопрос других пользователей, с какой целью они приехали в Бишкек, автор фото ответил: «С политической миссией по возвращению принадлежащей казахскому народу реликвии в виде головы великого предводителя».

Фото прокомментировала и советница мэра столицы Азиза Суракматова Гуля Алмамбетова: «Берите, посоны», — написала она.

Кенесары Касымов — последний хан всех трех казахских жузов (родов). В современном Казахстане почитается на государственном уровне как лидер национально-освободительного движения казахов в 1837-1847 годах за независимость от Российской империи. В 1847-м убит кыргызскими манапами во главе с Ормон-ханом недалеко от Пишпека. После казни отрубленную голову доставили в Омск.