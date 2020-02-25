Сельскому храму в Ананьево меценаты подарили колокола

Пять новых колоколов появились в храме во имя святителя Николая Чудотворца в селе Ананьево. Об этом 24.kg сообщили в ОО «Русские в Киргизии».

По данным организации, ранее там стояли «колокола» из газовых и кислородных баллонов.

Новые колокола изготовлены в российском городе Тутаеве на заводе Николая Шувалова.

«Колокола отлили по старинным технологиям из высококачественного металла. Их «старинный звон» ценят как в России, так и за рубежом. Тутаевские колокола зазывают православных прихожан на службы в храмах России, Грузии, Греции, Болгарии, Японии и Кыргызстана», — отметили в организации.

Общий вес звонницы 112 килограммов. Комплект колоколов приобретен на средства благотворителей и будет в скором времени установлен на верхнем ярусе звонницы.