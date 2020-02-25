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Общество

26 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Кок-Жайык), отрезки проспекта Жибек Жолу, улицы Куликовской, 12-й микрорайон, 6, 13, улица Ганди, 158/1, 158/2, 158/3;
  • 9.00-11.00 — отрезки улиц Суванбердиева, Бектенова, Юнусалиева, переулки Неженский, Бийский;
  • 9.00-14.00 — улица Ибраимова, 249;
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Чон-Арык» (улицы Восточная, Центральная, Самойленко, Абдрахманова, Гаражная, Мостовая, Западная), «Киргизия», «Колмо» (улицы Мыскал, Кулиева, Жанылык, район рынка «Баят»), «Арча-Бешик» (улицы 14-я, Арча-1), отрезки улиц Парковой, Кожомкула, Абдрахманова, Ленской, Кызыл-Аскерской, Кара-Балтинской, Березовой;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (3-7-я улицы);
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Фере, Боталиева, переулка Мусоргского.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Озерное (улицы Фрунзе, Новая, Школьная), Восток (улицы Курманбек, Ленина), Ленинское (улицы Мостовая, Речная), Таш-Добо (улицы Бегельдинова, Кашка-Суу, Ала-Тоо), Кок-Жар (улицы Матыева, Арпачиева, Нурмамбетова, Уметалиева, Полевая, Сыргак), Байтик (улица Ленина), Кырман (улицы Айбек-Ата, Ынтымак, Достук, Ысык-Кол, Кенеш), Виноградное, Полевое;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Лесное (улица Восточная), Зеленое (улицы Полевая, Промышленная, Центральная), Саз (улицы Ынтымак, Свободы, Бекбалаев), Новопавловка (улицы Ворошилова, Ахунбаева, Дмитрова, Проектируемая, Железнодорожная, Кирова, Южная, Переулок-1, Крупской, Кожомкула, Гоголя, Досиева), город Шопоков (улицы Тургенева, Советская, Победа, Московская, Ленина, Киевская, переулок Зеленый);

Московский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Предтеченка (улица Ленина, пекарня), Крупское (кошары), Ак-Суу (улица Южная, 9);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Федоровка, Малтавар (улица Центральная), город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 8, 9, улицы Достоевского, Чапаева, Луговая, Ключевая, Центральная, Дорожная, Степная, Полевая, Кошевого, переулок Чапаева);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Панфиловское (улицы Ташкентская, Октябрьская);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Тюз (улицы Гагарина, Масутбаева, Тентишева), Милянфан (улицы Гагарина, Ленина), Чон-Далы (улица Куренкеева), Новопокровка (улицы Ленина, Советская, Белинского, Фрунзе);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Калиновка (улицы Турумбека, Кыргызская).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144680/
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