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Общество

Дело Азимжана Аскарова. В зал не пускают журналистов и правозащитников

В Верховном суде сегодня начинается пересмотр уголовного дела по новым обстоятельствам в отношении приговоренного ранее к пожизненному заключению известного правозащитника Азимжана Аскарова. 

Журналистов, правозащитников, международных наблюдателей из ОБСЕ и посольств стран Евросоюза не пускают в зал. На процессе будут присутствовать только адвокаты подсудимого. Вне зала судебных заседаний установлены мониторы. Ход заседания представители прессы и другие будут отслеживать по ним. 

Напомним, 2 декабря 2019 года Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание Азимжану Аскарову. Однако основная статья обвинения — соучастие в убийстве, по которой он получил пожизненный срок, — осталась.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144676/
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