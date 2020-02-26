В Бишкеке 26 февраля без осадков. Температура воздуха ожидается +19 градусов. День увеличился до 11 часов 3 минут.
Куда сходить
Культура
- в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова состоится спектакль «Галерея фантазии. Без чувств»;
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Дуйно-Ирмем»;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова приглашает на театральный проект «Лицо» (Россия).
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
- спартакиада «Ден соолук»;
- чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу;
- чемпионат Кыргызстана среди юниоров по дзюдо.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Кок-Жайык), отрезки проспекта Жибек Жолу, улицы Куликовской, 12-й микрорайон, 6, 13, улица Ганди, 158/1, 158/2, 158/3;
- 9.00-11.00 — отрезки улиц Суванбердиева, Бектенова, Юнусалиева, переулки Неженский, Бийский;
- 9.00-14.00 — улица Ибраимова, 249;
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Чон-Арык» (улицы Восточная, Центральная, Самойленко, Абдрахманова, Гаражная, Мостовая, Западная), «Киргизия», «Колмо» (улицы Мыскал, Кулиева, Жанылык, район рынка «Баят»), «Арча-Бешик» (улицы 14-я, Арча-1), отрезки улиц Парковой, Кожомкула, Абдрахманова, Ленской, Кызыл-Аскерской, Кара-Балтинской, Березовой;
- 10.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (3-7-я улицы);
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Фере, Боталиева, переулка Мусоргского.
Памятные даты
Всемирный день неторопливости
Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они — весьма активный и эмоциональный народ — впервые отметили День неторопливости в 2007 году с целью неторопливо наслаждаться жизнью в каждый ее неповторимый момент.
Подписан Договор о Таможенном союзе
Страны — участники Таможенного союза: Казахстан, Россия, Белоруссия, Армения, Кыргызстан.