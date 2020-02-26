00:36
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 26 февраля без осадков. Температура воздуха ожидается +19 градусов. День увеличился до 11 часов 3 минут.

Куда сходить

Культура

  • в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова состоится спектакль «Галерея фантазии. Без чувств»;
  • Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Дуйно-Ирмем»;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова приглашает на театральный проект «Лицо» (Россия).

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

  • спартакиада «Ден соолук»;
  • чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу;
  • чемпионат Кыргызстана среди юниоров по дзюдо.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Кок-Жайык), отрезки проспекта Жибек Жолу, улицы Куликовской, 12-й микрорайон, 6, 13, улица Ганди, 158/1, 158/2, 158/3;
  • 9.00-11.00 — отрезки улиц Суванбердиева, Бектенова, Юнусалиева, переулки Неженский, Бийский;
  • 9.00-14.00 — улица Ибраимова, 249;
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Чон-Арык» (улицы Восточная, Центральная, Самойленко, Абдрахманова, Гаражная, Мостовая, Западная), «Киргизия», «Колмо» (улицы Мыскал, Кулиева, Жанылык, район рынка «Баят»), «Арча-Бешик» (улицы 14-я, Арча-1), отрезки улиц Парковой, Кожомкула, Абдрахманова, Ленской, Кызыл-Аскерской, Кара-Балтинской, Березовой;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (3-7-я улицы);
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Фере, Боталиева, переулка Мусоргского.

Памятные даты

Всемирный день неторопливости

Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они — весьма активный и эмоциональный народ — впервые отметили День неторопливости в 2007 году с целью неторопливо наслаждаться жизнью в каждый ее неповторимый момент.

Подписан Договор о Таможенном союзе

В 1999 году Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан подписали Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. Документ без конкретизации сроков реализации предполагал отмену таможенного контроля на внутренних границах, проведение общей экономической политики и формирование общего рынка товаров, услуг, труда и капитала, унификацию национального законодательства, проведение согласованной социальной и научно-технологической политики.

Страны — участники Таможенного союза: Казахстан, Россия, Белоруссия, Армения, Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144671/
просмотров: 91
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидаются сильные осадки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются сильные осадки
Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и&nbsp;что ждет Кыргызстан весной Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и что ждет Кыргызстан весной
С&nbsp;приветом из&nbsp;СИЗО. Кому из&nbsp;камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и&nbsp;зачем С приветом из СИЗО. Кому из камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и зачем
Сборы в&nbsp;школах. С&nbsp;родителей требуют деньги на&nbsp;экзамены, праздники, &laquo;Умную школу&raquo; Сборы в школах. С родителей требуют деньги на экзамены, праздники, «Умную школу»
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! укрепляет лидерство по&nbsp;темпу развития сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! укрепляет лидерство по темпу развития сети 4G LTE
Прошло размещение акций 22-й эмиссии &laquo;Бакай Банка&raquo; Прошло размещение акций 22-й эмиссии «Бакай Банка»
Beeline объявляет о&nbsp;запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM Beeline объявляет о запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM
Самый быстрый мобильный интернет в&nbsp;Кыргызстане. Независимый анализ Ookla&reg; Самый быстрый мобильный интернет в Кыргызстане. Независимый анализ Ookla®
26 февраля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 февраля, вторник
23:53
Новый складной смартфон с гибким экраном представила Huawei
23:26
Тротуар на улице Толстого приходится обходить по дороге
23:01
Саранча посыпалась с неба под ударами града
22:29
В жилмассиве «Ак-Ордо» организовали свалку. Жители сняли нарушителя на видео
22:01
Жители Бишкека просят осветить их улицу