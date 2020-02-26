В Бишкеке 26 февраля без осадков. Температура воздуха ожидается +19 градусов. День увеличился до 11 часов 3 минут.

Куда сходить

Культура в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова состоится спектакль «Галерея фантазии. Без чувств»;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Дуйно-Ирмем»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова приглашает на театральный проект «Лицо» (Россия). Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

спартакиада «Ден соолук»;

чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу;

чемпионат Кыргызстана среди юниоров по дзюдо.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Кок-Жайык), отрезки проспекта Жибек Жолу, улицы Куликовской, 12-й микрорайон, 6, 13, улица Ганди, 158/1, 158/2, 158/3;

9.00-11.00 — отрезки улиц Суванбердиева, Бектенова, Юнусалиева, переулки Неженский, Бийский;

9.00-14.00 — улица Ибраимова, 249;

9.30-17.00 — жилмассивы «Чон-Арык» (улицы Восточная, Центральная, Самойленко, Абдрахманова, Гаражная, Мостовая, Западная), «Киргизия», «Колмо» (улицы Мыскал, Кулиева, Жанылык, район рынка «Баят»), «Арча-Бешик» (улицы 14-я, Арча-1), отрезки улиц Парковой, Кожомкула, Абдрахманова, Ленской, Кызыл-Аскерской, Кара-Балтинской, Березовой;

10.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (3-7-я улицы);

13.00-17.00 — отрезки улиц Фере, Боталиева, переулка Мусоргского.

Памятные даты

Всемирный день неторопливости

Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они — весьма активный и эмоциональный народ — впервые отметили День неторопливости в 2007 году с целью неторопливо наслаждаться жизнью в каждый ее неповторимый момент.

Подписан Договор о Таможенном союзе

В 1999 году Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан подписали Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. Документ без конкретизации сроков реализации предполагал отмену таможенного контроля на внутренних границах, проведение общей экономической политики и формирование общего рынка товаров, услуг, труда и капитала, унификацию национального законодательства, проведение согласованной социальной и научно-технологической политики.

Страны — участники Таможенного союза: Казахстан, Россия, Белоруссия, Армения, Кыргызстан.