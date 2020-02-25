Группа бишкекчан требует отставки генерального прокурора страны

Жители Бишкека и юристы требуют отставки генерального прокурора Кыргызстана Откурбека Джамшитова и прокурора столицы Темирбека Бекмаматова за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и ненадлежащий контроль за работой подчиненных. Об этом на пресс-конференции заявила представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

По ее словам, главный надзорный орган страны полностью отгородился от народа, начиная с турникетов в каждой прокуратуре, бронированных дверей и заканчивая полным игнорированием Конституции и законов КР.

Как отмечают активисты, сотрудники надзорного органа не отвечают на обращения граждан, а также отказывают в предоставлении актов прокурорского реагирования.

«В связи с утратой доверия к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову, прокурору Бишкека Темирбеку Бекмаматову и всей прокуратуре в целом мы направили заявление президенту Сооронбаю Жээнбекову о принятии граждан на личный прием. Главе государства будут предоставлены все факты бездействия и ненадлежащей работы главного надзорного органа», — сказала Светлана Антропова.