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Общество

Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Фото ТАСС/Юрий Лизунов/Александр Чумичев. Дмитрий Язов, 1990 год
В Москве скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Об этом сообщает «РИА Новости» со сслыкой на Минобороны РФ.
 

Ему было 95 лет. В ведомстве сообщили, что Дмитрий Язов умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Дмитрий Язов был последним из военачальников, кому присвоили звание маршала Советского Союза в 1990 году. Кроме того, он был последним министром обороны СССР, занимал эту должность с 1987 по 1991 год. Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу войск с территории Афганистана.

Кроме того, Дмитрий Язов был ветераном Великой Отечественной войны, он награжден орденом Красной Звезды.

Родился в 1924 году в Омской области. В 1941-м, в 17 лет вступил в Красную армию и прошел обучение в Московском Краснознаменном пехотном училище. С 1942 года служил на фронте. К концу войны Дмитрий Язов являлся командиром взвода, дважды был ранен, участвовал в боях под Ленинградом и наступлении в Прибалтике.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144665/
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