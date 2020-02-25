Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Ему было 95 лет. В ведомстве сообщили, что Дмитрий Язов умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Дмитрий Язов был последним из военачальников, кому присвоили звание маршала Советского Союза в 1990 году. Кроме того, он был последним министром обороны СССР, занимал эту должность с 1987 по 1991 год. Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу войск с территории Афганистана.

Кроме того, Дмитрий Язов был ветераном Великой Отечественной войны, он награжден орденом Красной Звезды.