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Общество

В Бишкеке за шутку о теракте в ГУМе задержан пользователь Instagram

В социальной сети Instagram 24 февраля под одним из новостных порталов пользователь _roma7unuzow написал комментарий, что «сегодня в ГУМе будет теракт в 17.30. Смертник уже готов, его родителям выплатили $2 миллиона».

По этому факту материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 239 (угроза совершения акта терроризма) УК КР. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГКНБ установили пользователя. Им оказался гражданин КР, житель Чуйской области, 18-летний Р.Юнузов. Он был задержан и доставлен в ГСУ ГКНБ КР.

В ходе опроса задержанный раскаялся в содеянном и признался, что написал комментарий в соцсети из хулиганских побуждений. Информация о возможном акте терроризма не подтвердилась.

ГКНБ КР напоминает, что из хулиганских побуждений или под любым предлогом, не осознавая серьезность своих действий, сообщающий заведомо ложную информацию о готовящемся террористическом акте создает общественную опасность, сеет панику среди населения, причиняет неудобства жителям и гостям нашей страны.

Поэтому такие шутки Уголовный кодекс квалифицирует как преступление. ГКНБ КР уточняет, что угроза совершения акта терроризма является уголовно наказуемым деянием, за угрозу совершения акта терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 10 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144645/
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