В Бишкекском территориальном управлении ФОМС новый директор

Фото интернета. Артур Жуманазаров

Артур Жуманазаров назначен директором Бишкекского территориального управления Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Отметим, Артур Жуманазаров — известный кардиолог, бывший главный врач Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов.

Экс-директора Бишкекского управления ФОМС Болотбека Момбекова задержали 31 января сотрудники ГСБЭП. Он подозревается в получении взятки в 143 тысячи сомов. Он вымогал у кыргызстанца деньги и был задержан в одном из супермаркетов.





