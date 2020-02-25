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Общество

В Бишкекском территориальном управлении ФОМС новый директор

интернета
Фото интернета. Артур Жуманазаров

Артур Жуманазаров назначен директором Бишкекского территориального управления Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Отметим, Артур Жуманазаров — известный кардиолог, бывший главный врач Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов.

Экс-директора Бишкекского управления ФОМС Болотбека Момбекова задержали 31 января сотрудники ГСБЭП. Он подозревается в получении взятки в 143 тысячи сомов. Он вымогал у кыргызстанца деньги и был задержан в одном из супермаркетов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144637/
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