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Общество

Как будет выглядеть во Ржеве памятник кыргызстанцам, погибшим в ВОВ

В Тверской области к 9 Мая откроют памятник кыргызстанцам, погибшим под Ржевом в войну. Как идет строительство мемориала и каким он будет, показали на странице «Ржев Сегодня» во «ВКонтакте».

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Как сообщается, в ноябре 2019 года в Парке мира и примирения началось строительство мемориала, посвященного воинам-кыргызстанцам, сражавшимся в боях подо Ржевом в годы Великой Отечественной войны.

Строительство ведет ОАО «МПМК «Ржевская−1 » по заказу «Фонда содействия трудовым мигрантам Кыргызской Республики».

Окончание строительства намечено на середину апреля 2020 года, откроют его 9 мая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144628/
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