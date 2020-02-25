Депутаты предлагают разрешить приватизировать служебное жилье. Но не всем

В Жогорку Кенеше предлагают разрешить приватизировать служебное жилье. Поправки в Жилищный кодекс инициируют депутаты.

По их данным, законодательство Кыргызстана предусматривает возможность получения жилья как в порядке очередности нуждающихся в улучшении условий, так и в порядке обеспечения сотрудников служебными жилыми помещениями. При этом часто квартиры, которые дают для улучшения жилищных условий, носят статус служебных.

Государство дарит квартиры за особые заслуги, но они служебные, оформить их на себя человек не может.

«Граждане встают в очередь на получение жилья, собирают необходимые документы, получают квартиру. Но когда трудовые отношения с организацией прекращаются, им придется выселиться. Например, те же учителя и врачи, которым дают квартиры, должны будут их вернуть, когда уйдут на пенсию. Уже есть прецеденты, когда семьи выселяли. На сегодня такие проблемы есть у ветеранов Вооруженных сил, силовых структур. Бывает, что государство публично дарит квартиры известным людям, а потом получается, что будет ее изымать. Я считаю, что это несправедливое отношение государства к своим гражданам», — рассказал один из инициаторов законопроекта Мирлан Аманкулов.

Поэтому депутаты предлагают разрешить приватизировать служебные квартиры тем, кто получил их в порядке очередности для улучшения жилищных условий. Кроме того, разрешить приватизацию предлагается и тем, кому жилье досталось за особые заслуги.