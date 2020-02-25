Комитет по защите журналистов призывает освободить Азимжана Аскарова

Власти Кыргызстана не должны оспаривать апелляционную жалобу журналиста и правозащитника Азимжана Аскарова и должны немедленно его освободить. Об этом говорится в заявлении Комитета по защите журналистов (CPJ), опубликованном накануне.

Верховный суд назначил дату пересмотра уголовного дела по новым обстоятельствам в отношении правозащитника Азимжана Аскарова на 25 февраля.

Если Кыргызстан хочет стереть это страшное пятно со своей истории свободы прессы и прав человека, он должен освободить Азимжана Аскарова. Гульноза Саид, координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии

«Власти Кыргызстана должны обеспечить долгожданную справедливость в рамках последней апелляции Аскарова и позволить ему воссоединиться с близкими и получить надлежащую медицинскую помощь», — отметила она.

Как сообщает CPJ, будучи участником независимых новостных сайтов, в том числе «Голоса свободы», директором местной правозащитной группы «Воздух», Аскаров документировал нарушения прав человека более десяти лет до ареста в июне 2010 года. Во время посещения правозащитника в тюрьме в июле 2019 года и в письмах из тюрьмы, которые были рассмотрены CPJ, Азимжан Аскаров сообщил о плохом самочувствии и жаловался на тяжелые условия содержания в тюрьме.