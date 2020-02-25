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Общество

87 тысяч нарушений в Едином реестре зафиксировала милиция с начала 2020 года

Министерство внутренних дел с начала года зарегистрировало 87 тысяч 999 нарушений в Едином реестре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что милиция вынесла 1 тысячу 446 предупреждений, по которым начислено штрафов на общую сумму 135 миллионов 967 тысяч 500 сомов.

Единый реестр нарушений (ЕРН)

ЕРН — автоматизированная информационная система, предназначенная для сбора, обработки и хранения сведений о зарегистрированных нарушениях и лицах, их совершивших, а также примененных по ним взысканий и дополнительных правовых последствий. Она установлена в 29 государственных органах и органах местного самоуправления. Программа позволяет вести учет взысканных нарушенных штрафов по административным делам, рассматриваемым милицией, и отслеживать статус оплаты в режиме реального времени. В настоящее время в систему интегрированы банковские учреждения и платежные системы «Кыргыз почтасы».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144603/
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