В День Победы в Бишкеке пройдет «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» пройдет в Бишкеке в День Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городского кенеша.

По ее данным, рабочая комиссия БГК разработала и утвердила план мероприятий по подготовке празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и проведению акции «Бессмертный полк».

«Определен маршрут шествия, место и начало сбора — пересечение улиц Масалиева и Байтика Баатыра. Движение колонны начнется в 10.00. Полк пройдет по улице Абдрахманова до улицы Фрунзе и далее до площади Победы (Вечный огонь). Общая протяженность маршрута составит 6,6 километра», — отметили в БГК.

Напомним, что в Кыргызстане «Бессмертный полк» впервые прошел в 2014 году в Оше, в 2015-м к маршу присоединился Бишкек. В 2017 году в акции участвовали 30-35 тысяч человек. В 2018-м и 2019-м «Бессмертный полк» в столице возглавлял президент Сооронбай Жээнбеков. Глава государства нес портрет деда Жээнбека Пирназарова, пропавшего без вести во время Великой Отечественной войны.