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Общество

Министр культуры заверил президента, что ремонт в Русском театре драмы начался

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня принял министра культуры, информации и туризма Азамата Жаманкулова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Глава Минкультуры рассказал, что в 2019 году завершен капитальный ремонт нескольких культурных объектов республики.

«Полностью завершены реконструкции Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, Кыргызского академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, Ошского национального драматического театра», — отметил министр культуры, информации и туризма.

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Он добавил, что начались ремонтные работы в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдымомунова и Государственном национальном русском драматическом театре имени Чингиза Айтматова.

Отметим, что ранее коллектив 24.kg сообщал, что ремонт в Русском театре драмы до сих пор не начался.

По словам Азамата Жаманкулова, в 2020 году ремонтные работы проведут в Ошском государственном академическом узбекском музыкально-драматическом театре имени Бабура.

Он сообщил, что планируется начать капитальный ремонт Кыргызского государственного театра юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой и Кукольного театра.

«В рамках государственной политики цифровизации страны будет продолжена работа по оцифровке музейного фонда Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. В 2019-м в нем были оцифрованы порядка 4 тысяч экспонатов. Аналогичная работа будет проведена в Национальном историческом музее и доме-музее имени Михаила Фрунзе», — заверил Азамат Жаманкулов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144594/
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