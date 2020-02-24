Еще в одном районе Бишкека завтра не будет воды

Завтра с 10.00 до 16.00 прекратят подачу питьевой воды на улице Гоголя. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в связи с аварийной заменой запорной арматуры и ремонтными работами на городских сетях воды не будет на отрезке от улицы Боконбаева до Токтогула, в том числе школы № 11, 65.

Напомним, в связи ремонтно-профилактическими работами 25 февраля в жилом массиве «Жениш» также будет временно прекращена подача питьевой воды.

В случае возникновения проблем с водоснабжением горожан просят обращаться в ПЭУ «Бишкекводоканал» по телефонам:

— центральная диспетчерская служба: 0312560320;

— контакты для обращений по внутридомовым сетям: 0312544245, 0312544244;

— по наружным сетям: 0312449597, 0312449645.

Фотофакты можно прислать и на WhatsApp Бишкекводоканала по номеру 0770838458.