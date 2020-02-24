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Общество

25 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-14.00 – отрезки улиц Московской, Гоголя;
  • 9.00-12.00 – жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Керемет, Шапак, Чар), «Ынтымак» (улицы Азия, Адигине, Орто, Жетиген);
  • 9.00-17.00 – микрорайон «Тунгуч», 74, проспект Жибек Жолу, улицы Курманалиева, Лермонтова;
  • 9.30-17.00 – отрезки улиц Гастелло, Панфилова, Чехова, Медерова, Айни, Джунусалиева, переулков Ашхабадского, Сибирского, улицы Молодая Гвардия, 158/1, 158/2, 158/3, Лущихина, 66;
  • 9.30-18.00 – жилмассив «Ак-Орго» (улицы Омуракунова, Бекбекей, Ак-Чолмок, Ак-Бата);
  • 10.00-17.00 – жилмассив «Учкун» (улицы Огонбаева, Аксы, Сатыбалдиева, Уч-Туулга, Чуй), улица Ибраимова, 108, 142, отрезки улиц Осмонкула, Узгенской, Древесной, Ахунбаева, переулка Ясенского;
  • 13.00-17.00 – отрезки улиц Куренкеева, Эркиндик, Магаданской;
  • 15.00-17.00 – жилмассив «Учкун» (улица Ауэзова).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 – села Озерное (улицы Школьная, Фрунзе, Новая), Байтик (улица Ленина), Берлик (улицы Сыдыкбекова, Фабричная), Восток (улицы Карла Маркса, Ленина, Мирная, Веселая, Тельман), Лебединовка (БЧК), Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Масадык, Таранчиева, Матросова, Ткачева, Школа), Кой-Таш, Октябрьское (2-е отделение, улицы Пушкина, Калинина, Гагарина, Куйбышева);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 – села Майское (улицы Проектируемая, Найденова, Первомайская, Октябрьская), Новопавловка (улица Комсомольская), Сокулук (улицы Жаналык, Келечек, Фрунзе, 60 лет Киргизии), Чат-Куль (улицы Набережная, Первомайская), город Шопоков (улицы Репина, Шопокова, Школьная, Дзержинского, Советская);
  • 9.00-12.00 – село Саз (улицы Бекбалаев, Набережная, Ынтымак, Свободы, Веселая);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 – села Ан-Арык (улица Центральная), Кыз-Моло (улица Школьная), Крупская (улица Советская);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 – села Панфиловское (улица Южная), Чалдывар (зерноток «Нива»);
  • 12.00-15.00 – село Первомайское;

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 – села Нижний-Норус, Дружба, Милянфан (улицы Ленина, Фрунзе, Гагарина);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 – села Чуй (улицы Межова, Новобереговая, Советская, Карла Маркса, Комсомольская, Ибраимова), Кошой (улицы Ленина, Садовая, Октябрьская).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144588/
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