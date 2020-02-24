На борьбу с коронавирусом Евросоюз выделит 230 миллионов евро

Евросоюз выделит 230 миллионов евро на борьбу со вспышкой нового коронавируса. Об этом сообщил сегодня еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич, передает ТАСС.
Как пояснили в заявлении Еврокомиссии, 114 миллионов евро направят Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), еще 15 миллионов — в Африку для предотвращения распространения вируса.
Кроме того, 100 миллионов евро выделяют на производство вакцины и исследовательские проекты. Еще 3 миллиона направят на работу механизма гражданской защиты ЕС для возвращения граждан сообщества из Уханя, который стал центром эпидемии.
Янез Ленарчич подчеркнул, что ЕС обеспокоен ситуацией со вспышкой коронавируса в Италии (по последним данным, число инфицированных достигло 210, четыре человека погибли), однако пока не принимает радикальных мер.
«К данному моменту ВОЗ не советует вводить ограничения на поездки или торговлю. Меры ЕС должны быть соразмерными и скоординированными», — сказал он, добавив, что миссия ВОЗ направится в Италию 25 февраля, чтобы оценить ситуацию на месте.
На вопрос журналистов о том, повлияет ли вспышка нового коронавируса на экономику Евросоюза, Янез Ленарчич ответил положительно, однако заявил, что пока рано говорить о конкретных цифрах.