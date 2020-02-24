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Общество

О созданной вакцине против коронавируса рассказал посол Китая в России

Власти Китая уверены, что эпидемию нового коронавируса вскоре удастся победить, а нормальная жизнь в большинстве регионов страны будет восстановлена до конца февраля. Уже разработана вакцина, предварительно позволяющая сформировать иммунитет, но ее необходимо доработать, заявил сегодня журналистам посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, передает ТАСС.

«В Китае есть уверенность, что мы уже в ближайшее время одержим окончательную победу над этой эпидемией, — сказал посол. — Кроме центра эпидемии (в провинции Ухань), в большинстве провинций и городов к концу этого месяца уже восстановится нормальный порядок. Конечно, в центре эпидемии, я думаю, этот момент наступит позже — где-то в течение марта».

Разработанная в Китае вакцина успела продемонстрировать эффективность, однако требуются дополнительные испытания.

Чжан Ханьхуэй

«Наши ученые дали трехмерное описание коронавируса — это очень хорошее основание для разработки вакцины. В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительные результаты, нужно еще время для дальнейших экспериментов и доработки вакцины», — пояснил Чжан Ханьхуэй.

Эффективность лечения коронавирусной инфекции с помощью китайской медицины составляет более 85 процентов, отметил посол.

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«Практика показывает, что китайская медицина, китайские лекарства эффективно действуют. Общая эффективность китайской медицины — свыше 85 процентов. В некоторых районах даже больше 90 процентов», — заявил Чжан Ханьхуэй.

По его словам, во всех случаях применения методов китайской медицины на ранних этапах заболевания у пациентов отсутствовали осложнения.

«Самые эффективные способы лечения — это европейская медицина в сочетании с китайской медициной», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144571/
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