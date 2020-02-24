Цифра дня. 22 участника Великой Отечественной войны стоят в очереди на жилье

На сегодня 22 участника Великой Отечественной войны стоят в очереди на жилье. Об этом 24.kg сообщил заместитель начальника управления муниципального имущества мэрии Бишкека Болот Бейшеев.

Ранее этот вопрос также обсуждался на заседании комитета Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике. Тогда была озвучена информация, что ветераны стоят в очереди уже 10-15 лет. Проблема в том, что в последние годы муниципалитет не распределял квартиры. Сейчас рассматривается возможность решить этот вопрос путем передачи квартир в строящихся домах.

По информации правительства, всего по Кыргызстану в 2019-м было 380 ветеранов. Сегодня их осталось 262.