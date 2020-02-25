В Бишкеке 25 февраля облачно. Температура воздуха ожидается +12 градусов. День увеличился до 11 часов.

Куда сходить

Культура в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова состоится спектакль «Галерея фантазии. Без чувств»;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Дуйно-Ирмем». Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

спартакиада «Ден соолук»;

чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу;

чемпионат Кыргызстана среди юниоров по дзюдо.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-14.00 — отрезки улиц Московской, Гоголя;

9.00-12.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Керемет, Шапак, Чар), «Ынтымак» (улицы Азия, Адигине, Орто, Жетиген);

9.00-17.00 — микрорайон «Тунгуч», 74, проспект Жибек Жолу, улицы Курманалиева, Лермонтова;

9.30-17.00 — отрезки улиц Гастелло, Панфилова, Чехова, Медерова, Айни, Джунусалиева, переулков Ашхабадского, Сибирского, улицы Молодая Гвардия, 158/1, 158/2, 158/3, Лущихина, 66;

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Омуракунова, Бекбекей, Ак-Чолмок, Ак-Бата);

10.00-17.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Огонбаева, Аксы, Сатыбалдиева, Уч-Туулга, Чуй), улица Ибраимова, 108, 142, отрезки улиц Осмонкула, Узгенской, Древесной, Ахунбаева, переулка Ясенского;

13.00-17.00 — отрезки улиц Куренкеева, Эркиндик, Магаданской;

15.00-17.00 — жилмассив «Учкун» (улица Ауэзова).

10.00-15.00 — жилмассив «Жениш»;

10.00-16.00 — на улице Гоголя (от улицы Боконбаева до Токтогула).

У кого намечается той

Саматбек Ибраев

Родился 25 февраля 1965 года в поселке Туя-Моюн Ошской области. Руководитель аппарата Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Состоялись выборы депутатов последнего созыва Верховного Совета Киргизской ССР

В 1990 году состоялись выборы депутатов последнего, 12-го созыва Верховного Совета Киргизской ССР. Депутаты работали с апреля 1990-го по сентябрь 1994 года. С мая 1993-го, после принятия новой Конституции, законодательный орган кыргызского государства стал называться Жогорку Кенешем.

Парламент этого созыва действовал на разломе эпох. Избранный в советский период он оказался в центре значимых исторических событий. Преодолев устоявшиеся каноны советской действительности, он сумел переориентироваться на работу в новых условиях, приняв судьбоносные решения, определившие правовую базу функционирования Кыргызстана как суверенного государства.

Образовался город Шопоков

В 1985 году пгт Краснооктябрьский получил статус города с присвоением имени Шопокова.

Герой Советского Союза, воин-панфиловец Дуйшенкул Шопоков погиб 16 ноября 1941-го при обороне Москвы во время Великой Отечественной войны.

Шопоков — город-побратим Волоколамска (Россия).

Появилась Федерация футбола Кыргызстана

Появилась ФФ КР в 1992 году. Она является независимым органом, контролирующим национальные сборные по футболу и футзалу.

В 1994-м федерация стала полноправным членом ФИФА и Азиатской конфедерации футбола.

Национальная сборная Кыргызстана по футболу находится на 96-м месте в рейтинге ФИФА.