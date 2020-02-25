01:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 25 февраля облачно. Температура воздуха ожидается +12 градусов. День увеличился до 11 часов.

Куда сходить

Культура

  • в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова состоится спектакль «Галерея фантазии. Без чувств»;
  • Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Дуйно-Ирмем».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

  • спартакиада «Ден соолук»;
  • чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу;
  • чемпионат Кыргызстана среди юниоров по дзюдо.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-14.00 — отрезки улиц Московской, Гоголя;
  • 9.00-12.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Керемет, Шапак, Чар), «Ынтымак» (улицы Азия, Адигине, Орто, Жетиген);
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Тунгуч», 74, проспект Жибек Жолу, улицы Курманалиева, Лермонтова;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Гастелло, Панфилова, Чехова, Медерова, Айни, Джунусалиева, переулков Ашхабадского, Сибирского, улицы Молодая Гвардия, 158/1, 158/2, 158/3, Лущихина, 66;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Омуракунова, Бекбекей, Ак-Чолмок, Ак-Бата);
  • 10.00-17.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Огонбаева, Аксы, Сатыбалдиева, Уч-Туулга, Чуй), улица Ибраимова, 108, 142, отрезки улиц Осмонкула, Узгенской, Древесной, Ахунбаева, переулка Ясенского;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Куренкеева, Эркиндик, Магаданской;
  • 15.00-17.00 — жилмассив «Учкун» (улица Ауэзова).

  • 10.00-15.00 — жилмассив «Жениш»;
  • 10.00-16.00 — на улице Гоголя (от улицы Боконбаева до Токтогула).

У кого намечается той

Саматбек Ибраев

Родился 25 февраля 1965 года в поселке Туя-Моюн Ошской области. Руководитель аппарата Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Состоялись выборы депутатов последнего созыва Верховного Совета Киргизской ССР

В 1990 году состоялись выборы депутатов последнего, 12-го созыва Верховного Совета Киргизской ССР. Депутаты работали с апреля 1990-го по сентябрь 1994 года. С мая 1993-го, после принятия новой Конституции, законодательный орган кыргызского государства стал называться Жогорку Кенешем.

Парламент этого созыва действовал на разломе эпох. Избранный в советский период он оказался в центре значимых исторических событий. Преодолев устоявшиеся каноны советской действительности, он сумел переориентироваться на работу в новых условиях, приняв судьбоносные решения, определившие правовую базу функционирования Кыргызстана как суверенного государства.

Образовался город Шопоков

В 1985 году пгт Краснооктябрьский получил статус города с присвоением имени Шопокова.

Герой Советского Союза, воин-панфиловец Дуйшенкул Шопоков погиб 16 ноября 1941-го при обороне Москвы во время Великой Отечественной войны.

Шопоков — город-побратим Волоколамска (Россия).

Появилась Федерация футбола Кыргызстана

Появилась ФФ КР в 1992 году. Она является независимым органом, контролирующим национальные сборные по футболу и футзалу.

В 1994-м федерация стала полноправным членом ФИФА и Азиатской конфедерации футбола.

Национальная сборная Кыргызстана по футболу находится на 96-м месте в рейтинге ФИФА.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144569/
просмотров: 129
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и&nbsp;что ждет Кыргызстан весной Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и что ждет Кыргызстан весной
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидаются сильные осадки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются сильные осадки
Сторонники Алмазбека Атамбаева собрались у&nbsp;здания ГКНБ. Чего они хотят Сторонники Алмазбека Атамбаева собрались у здания ГКНБ. Чего они хотят
С&nbsp;приветом из&nbsp;СИЗО. Кому из&nbsp;камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и&nbsp;зачем С приветом из СИЗО. Кому из камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и зачем
Бизнес
Beeline объявляет о&nbsp;запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM Beeline объявляет о запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM
Самый быстрый мобильный интернет в&nbsp;Кыргызстане. Независимый анализ Ookla&reg; Самый быстрый мобильный интернет в Кыргызстане. Независимый анализ Ookla®
&laquo;1+1&raquo;. Купи один аксессуар в&nbsp;O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО! «1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
25 февраля, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
24 февраля, понедельник
23:51
Sony не сдается и представила новый флагман Xperia 1 II
23:33
В жилмассиве «Арча-Бешик» на остановке нет водоотводных решеток
23:02
Хоккеисты в матче НХЛ устроили драку, в которой досталось и судье
22:31
Опасные пандусы появились на улице Малдыбаева в Бишкеке
22:02
Много сломанных дорожных знаков обнаружили на улице Садырбаева в Бишкеке