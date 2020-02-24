Без вести пропавшего кыргызстанца нашли в психиатрической больнице в России

Считавшегося без вести пропавшим уроженца Кыргызстана Н.К. нашли в психиатрической больнице России и вернули на родину. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, мужчина получил российское гражданство. Родственники и друзья искали Н.К. в социальных сетях. «Он сообщил, что выехал из РФ и направился в Корею на заработки. После этого связь с мужчиной пропала, и его местонахождение было неизвестно. Представитель акыйкатчи связался с правоохранительными органами России, которые заявили, что Н.К. был депортирован из Кореи и самолетом прибыл во Владивосток, но по состоянию здоровья был помещен в психиатрическую больницу в поселке Заречном Приморского края», — говорится в сообщении.

Представитель омбудсмена посетил Н.К., который заявил, что состояние его здоровья ухудшилось в Корее и он не помнит, как оказался во Владивостоке.

Как отмечается, состоялись переговоры с главным врачом лечебного учреждения о возможности выписки Н.К. c целью его последующей отправки в Кыргызстан под присмотр близких родственников. «После получения от помощника акыйкатчи соответствующих гарантий и оформления необходимых документов Н.К. был выписан и 20 февраля 2020 года отправлен самолетом в Ош», — заключили в ведомстве.