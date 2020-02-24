Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются сильные осадки

В Кыргызстане 27-28 февраля ожидается неустойчивая погода: на большей части территории временами дождь, переходящий в снег, в горных районах снег. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, в отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской областей ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках дорог снежные заносы. В отдельных районах усиление западного ветра до 17-22 метров в секунду.

Ожидается понижение температуры воздуха.

Такая неустойчивая погода осложнит работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта.