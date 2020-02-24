19:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Более 60 процентов граждан США уверены в переизбрании Дональда Трампа

Фото REUTERS/Yuri Gripas. Президент США Дональд Трамп

Почти две трети американцев убеждены, что Дональда Трампа переизберут на пост президента США в ноябре 2020 года. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты совместного опроса телеканала CBS и исследовательской службы YouGov, сообщили «Известия».

В анкетировании участвовали 10 тысяч зарегистрированных избирателей.

Согласно данным опроса, 65 процентов респондентов независимо от их личного голосования считают, что Дональд Трамп «определенно» или «вероятно» победит на грядущих выборах. Это на 1 процент меньше, чем несколько недель назад.

В свою очередь 35 процентов американцев считают, что Дональд Трамп «вряд ли» или «определенно не» выиграет.

Абсолютное большинство (90 процентов) сторонников Республиканской партии не сомневаются в переизбрании Дональда Трампа на второй срок. С ними солидарны более трети демократов.

Определились с кандидатом, за которого проголосуют в ноябре, всего 60 процентов опрошенных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144553/
просмотров: 106
Версия для печати
Материалы по теме
Президент США Дональд Трамп избежал импичмента
Одним из героев популярной манги «Тетрадь смерти» стал Дональд Трамп
Сенат США определил дату голосования по импичменту Дональду Трампу
Оперная певица протаранила ворота резиденции Дональда Трампа на джипе
Дональд Трамп установил новый рекорд по количеству твитов за день
Обвинения по импичменту Дональда Трампа передали в Сенат
Размещать беженцев первым в США отказался штат Техас
Убитый генерал Сулеймани собирался взорвать посольство США в Ираке, заявил Трамп
Дональд Трамп официально объявил о создании новых войск США
Палата представителей США поддержала импичмент Дональду Трампу
Популярные новости
Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и&nbsp;что ждет Кыргызстан весной Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и что ждет Кыргызстан весной
Сторонники Алмазбека Атамбаева собрались у&nbsp;здания ГКНБ. Чего они хотят Сторонники Алмазбека Атамбаева собрались у здания ГКНБ. Чего они хотят
С&nbsp;приветом из&nbsp;СИЗО. Кому из&nbsp;камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и&nbsp;зачем С приветом из СИЗО. Кому из камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и зачем
Почему Алмазбек Атамбаев сидит в&nbsp;СИЗО, объяснил профессор Зайнидин Курманов Почему Алмазбек Атамбаев сидит в СИЗО, объяснил профессор Зайнидин Курманов
Бизнес
Beeline объявляет о&nbsp;запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM Beeline объявляет о запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM
Самый быстрый мобильный интернет в&nbsp;Кыргызстане. Независимый анализ Ookla&reg; Самый быстрый мобильный интернет в Кыргызстане. Независимый анализ Ookla®
&laquo;1+1&raquo;. Купи один аксессуар в&nbsp;O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО! «1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
24 февраля, понедельник
19:00
Цифра дня. 22 участника Великой Отечественной войны стоят в очереди на жилье Цифра дня. 22 участника Великой Отечественной войны сто...
18:46
Более 60 процентов граждан США уверены в переизбрании Дональда Трампа
18:30
25 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:14
На борьбу с коронавирусом Евросоюз выделит 230 миллионов евро
18:10
Жители Джумгала вышли на митинг против китайцев из-за коронавируса