Более 60 процентов граждан США уверены в переизбрании Дональда Трампа

Почти две трети американцев убеждены, что Дональда Трампа переизберут на пост президента США в ноябре 2020 года. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты совместного опроса телеканала CBS и исследовательской службы YouGov, сообщили «Известия».

В анкетировании участвовали 10 тысяч зарегистрированных избирателей.

Согласно данным опроса, 65 процентов респондентов независимо от их личного голосования считают, что Дональд Трамп «определенно» или «вероятно» победит на грядущих выборах. Это на 1 процент меньше, чем несколько недель назад.

В свою очередь 35 процентов американцев считают, что Дональд Трамп «вряд ли» или «определенно не» выиграет.

Абсолютное большинство (90 процентов) сторонников Республиканской партии не сомневаются в переизбрании Дональда Трампа на второй срок. С ними солидарны более трети демократов.

Определились с кандидатом, за которого проголосуют в ноябре, всего 60 процентов опрошенных.