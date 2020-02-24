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Общество

В Таможенной службе прокомментировали инцидент с сыном Брэда Бреннемана

В Государственной таможенной службе прокомментировали инцидент с сыном Брэда Бреннемана — основателя кофейни Sierra.

В пресс-службе ГТС 24.kg сообщили, что при прохождении таможенного контроля через рентген-аппарат в зале прилета аэропорта «Манас» у несовершеннолетнего в багаже был обнаружен неопределенный металлосодержащий предмет, вызвавший подозрение у сотрудников таможни на предмет ювелирных изделий.

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Уточняется, что при осмотре багажа и ручной клади обнаружены маленькие шарики белого цвета. По словам сына Брэда Бреннемана, это были шарики для игры в пейнтбол. После чего, исключив риск на присутствие ювелирных изделий в ручной клади указанного несовершеннолетнего гражданина, его пропустили.

«Следует отметить, что несовершеннолетний гражданин плохо владел русским языком, в связи с чем для получения более достоверной информации о принадлежности указанных металлосодержащих предметов были заданы вопросы о его сопровождающих лицах, владеющих русским языком. Добавим, что весь процесс занял не более 10 минут», — сказали в ведомстве.

Напомним, пользователь Facebook Брэд Бреннеман написал на своей странице, что его 15-летний сын сегодня прилетел из США. Несмотря на то что у подростка новозеландский паспорт и он не достиг совершеннолетия, таможенники допрашивали его.

«Разве в Кыргызстане позволено таможенникам домогаться до несовершеннолетних детей без родителей?» — задался вопросом предприниматель.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144544/
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