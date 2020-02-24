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Общество

23 гектарами земли решили обменяться Кыргызстан и Таджикистан

Кыргызстан и Таджикистан намерены обменяться 23 гектарами земли. Об этом сообщила Asia plus.

По ее данным, стороны договорились обменяться 23 гектарами земли на спорных участках границы.

«Таким образом, можно считать, что длительные споры двух государств по вопросам приграничных территорий сдвинулись с мертвой точки. Половина территории обмена принадлежит РТ, половина — КР», — отмечает издание.

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Участки для обмена на кыргызско-таджикской границе еще не утвердили
Таджикская сторона пока не раскрывает данные об участках, которые предложены для обмена. Ранее говорилось о селе Сомониен. Но на встрече с жителями села вице-премьер-министр Таджикистана Азим Иброхим опроверг информацию.

По пока неподтвержденным данным, РТ предложила КР участок между Чоркух и кыргызским селом Самаркандек.

Как ранее сообщалось, Кыргызстан предложил для обмена участки Тескей в селе Самаркандек и Арык-Асты в сельской управе Кок-Таш.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144539/
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