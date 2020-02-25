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Общество

Кыргызстанцы считают, что в политике должно быть больше женщин

66 процентов кыргызстанцев уверены, что в политике должно быть больше женщин. Об этом свидетельствуют результаты опроса Международного республиканского института (МРИ).

При этом 52 процента респондентов ответ объяснили тем, что женщины в большинстве своем более уравновешенные и разумные, нежели мужчины.

Еще 41 процент посчитал, что больше женщин в политике поможет расширить права и возможности молодых женщин быть более политически и социально активными. Для 35 процентов опрошенных оказалась очень важна равноценная представленность полов в политике.

35 процентов отметили, что женщины более эффективно могут решать проблемы, относящиеся к правам женщин.

А 30 процентов уверены, что состав правительства должен быть похож на состав всего населения.

Международный республиканский институт (МРИ) провел традиционный опрос среди кыргызстанцев. В опросе участвовали 1 тысяча 483 человека со всей страны. Опрос проводили с 21 ноября по 3 декабря 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144499/
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