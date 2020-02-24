За выходные резко выросло число зараженных коронавирусом в Южной Корее и Италии

За минувшие выходные лидерами по числу зараженных коронавирусом вне КНР стали Южная Корея и Италия. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Отмечается, что за пределами Китая подтвердили 2,2 тысячи случаев заболевания в 31 государстве. Больше всего больных в Южной Корее (763), Италии (157) и Японии (147). В Италии за три дня число заразившихся превысило 130 человек. В результате власти страны отменили последние дни Венецианского карнавала, футбольные матчи, а показ дизайнера Джорджио Армани прошел без зрителей.

Большое число заразившихся зафиксировали в Сингапуре (89), Гонконге (74), Иране (43), Таиланде (35), США (35), на Тайване (28), в Австралии (22) и Малайзии (22).

На сегодня общее число заразившихся вирусом достигло 79 тысяч 157 человек. Из них умерли 2 тысячи 470 человек, а выздоровели 23 тысячи 568.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 64 тысячи 84 случая заражения, 2 тысячи 346 умерших и 15 тысяч 343 выздоровевших.

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.