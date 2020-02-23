С приветом из СИЗО. Кому из камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и зачем

Пятнадцать писем передал накануне Алмазбек Атамбаев, находящийся под арестом в СИЗО ГКНБ.

По данным пресс-службы СДПК, благодарственные письма от имени бывшего президента страны получили активные пользователи социальных сетей.

Во вручении писем участвовали сыновья Атамбаева Сеид и Кадырбек.

Как отмечают в партии, письма с благодарностью Алмазбек Атамбаев решил вручить за активную просветительскую деятельность в информационном пространстве и верность принципам социал-демократии, плодотворную работу по продвижению демократических и справедливых убеждений среди населения.

В СДПК обещают, что такие награждения будут проводиться на регулярной основе. В пресс-службе не сообщают, кто именно получил письма от обвиняемого в коррупции и убийстве бывшего президента.