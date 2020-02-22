18:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке увеличилось количество школ с коррекционными классами

В Бишкеке увеличилось количество школ, в которых есть коррекционные классы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в коррекционных классах обучается 289 детей с ограниченными возможностями здоровья. Они работают в шести столичных школах: № 3, 11, 19, 59, 37, 60. В прошлом году такие классы были только в четырех школах. Обучалось 254 ученика.

«Задача коррекционных классов — оказание альтернативных услуг обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья для недопущения попадания детей в интернатные учреждения», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в этом году коррекционный класс открыли в школе № 10 в Балыкчи. Занятия посещают 12 детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144423/
просмотров: 205
Версия для печати
Материалы по теме
На уроке физкультуры учитель пинает детей. Чиновники начали разбирательство
Закончили, едва начав. Как в пилотных школах внедряли электронные дневники
Защитить детей страны от безумного проекта «Школьная медицина» призвала эксперт
Детей с инвалидностью становится больше. Депутат об инклюзивном образовании
В Кыргызстане предлагают обучать детей с ОВЗ в обычных школах
В строительство двух школ в Чуйской области заложили капсулы
Мэр города Ош расплакался во время встречи с детьми с ОВЗ
В Бишкеке открылся информационный центр для детей с ОВЗ
На Иссык-Куле ликвидируют спортшколу. Дети и тренеры просят президента спасти ее
В 2020 году правительство обещает отремонтировать аварийные школы. Но не все
Популярные новости
Дело Атамбаева. Сообщается о&nbsp;критическом состоянии здоровья бывшего президента Дело Атамбаева. Сообщается о критическом состоянии здоровья бывшего президента
У&nbsp;кыргызстанца на&nbsp;круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус У кыргызстанца на круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Япония готова предоставить кыргызстанцам рабочие места в&nbsp;сфере туризма Япония готова предоставить кыргызстанцам рабочие места в сфере туризма
Сторонники Алмазбека Атамбаева собрались у&nbsp;здания ГКНБ. Чего они хотят Сторонники Алмазбека Атамбаева собрались у здания ГКНБ. Чего они хотят
Бизнес
Самый быстрый мобильный интернет в&nbsp;Кыргызстане. Независимый анализ Ookla&reg; Самый быстрый мобильный интернет в Кыргызстане. Независимый анализ Ookla®
&laquo;1+1&raquo;. Купи один аксессуар в&nbsp;O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО! «1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
22 февраля, суббота
17:32
В Бишкеке увеличилось количество школ с коррекционными классами В Бишкеке увеличилось количество школ с коррекционными...
17:07
Лифт в многоэтажном доме Бишкека запустили, несмотря на долги
16:43
В некоторых районах Бишкека пять дней не будет газа
16:17
Рядовой снос башни завершился эффектным зрелищем
15:52
Мэрия Бишкека просит помощи горожан в борьбе со стихийными парковками