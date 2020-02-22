В Бишкеке увеличилось количество школ с коррекционными классами

В Бишкеке увеличилось количество школ, в которых есть коррекционные классы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в коррекционных классах обучается 289 детей с ограниченными возможностями здоровья. Они работают в шести столичных школах: № 3, 11, 19, 59, 37, 60. В прошлом году такие классы были только в четырех школах. Обучалось 254 ученика.

«Задача коррекционных классов — оказание альтернативных услуг обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья для недопущения попадания детей в интернатные учреждения», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в этом году коррекционный класс открыли в школе № 10 в Балыкчи. Занятия посещают 12 детей.