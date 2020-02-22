В некоторых районах Бишкека пять дней не будет газа

В некоторых районах Бишкека 24-28 февраля не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с аварийно-восстановительными работами прекратят подачу природного газа:

в районе, ограниченном улицами Байтика Баатыра, Толстого, Элебаева, Кулатова; Байтика Баатыра, Кулатова, Жукеева-Пудовкина, Горького;

ОсОО «Автомаш Радиатор»; ОсОО «Алькони» (улица Матросова, 1а); ОсОО «Санкейп» (улица Матросова, 1в); ОсОО «Байтур» (улица Жукеева-Пудовкина, 41).

Газа не будет 25 февраля и в Оше (улицы Ленина, Алиева, Лермонтова, Мичурина).