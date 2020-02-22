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Общество

В некоторых районах Бишкека пять дней не будет газа

В некоторых районах Бишкека 24-28 февраля не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с аварийно-восстановительными работами прекратят подачу природного газа:

  • в районе, ограниченном улицами Байтика Баатыра, Толстого, Элебаева, Кулатова; Байтика Баатыра, Кулатова, Жукеева-Пудовкина, Горького;
  • ОсОО «Автомаш Радиатор»; ОсОО «Алькони» (улица Матросова, 1а); ОсОО «Санкейп» (улица Матросова, 1в); ОсОО «Байтур» (улица Жукеева-Пудовкина, 41).

Газа не будет 25 февраля и в Оше (улицы Ленина, Алиева, Лермонтова, Мичурина).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144399/
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