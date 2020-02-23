Температурные рекорды. Самым теплым было 23 февраля 1958 года

Самым теплым в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 23 февраля 1958 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день тогда в столице зафиксировали 18,9 градуса тепла.

Самым холодным 23 февраля было в 1974-м, когда столбик термометра опустился до отметки -26,8 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1925-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет -1 градус.

За все время наблюдений самым теплым был февраль 2006 года, когда средняя температура составила +3,7 градуса. Самым холодным — февраль 1931-го. Тогда среднемесячная температура воздуха составила -15,3 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 23 февраля в Бишкеке ночью от -1 градуса мороза до +3 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +9-11 градусов.