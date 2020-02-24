В Бишкеке 24 февраля днем облачно, вечером возможен слабый дождь. Температура воздуха ожидается +10 градусов. День увеличился до 10 часов 57 минут.

Сегодня в Кыргызстане рабочий день.

Куда сходить

Культура Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

спартакиада «Ден соолук»;

чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», улицы Нуркамал, Ибраимова, 108а;

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Термечикова, Актан, 11, 12, Масыралиева, Торгой, Арча-1, Матисакова), «Ынтымак» (улицы Курултай, Адигине, Жетиген), отрезки улиц Каракумской, Нарвской, Профсоюзной, Бородина, Ильменской;

9.30-14.00 — улицы Огонбаева, 222, Гоголя, 92;

10.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (7-я улица);

9.30-18.00 — отрезки улиц Брестской, Владимировской, Волковой, 9 Января;

13.00-17.00 — жилмассив «Учкун».

У кого намечается той

Байсалбек Эргешов

Родился 24 февраля 1963 года в селе Жийде Таласской области. Депутат Бишкекского горкенеша («Республика — Ата Журт»).

Максим Ситников

Родился 24 февраля 1979 года в городе Саранске. Аким Октябрьского района Бишкека.

Памятные даты

В Москве появился памятник Манасу

24 февраля 2012 года в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Манасу в парке Дружбы в Москве.

Памятник Манасу, установленный в Москве, символизирует дружбу Кыргызстана и России. В 2007 году правительство КР выделило на эти цели 9 миллионов сомов, остальные средства предоставила Россия. Всего на него затрачено около 41 миллиона рублей.

Бронзовая скульптура высотой 4,5 метра была отлита в Москве по проекту творческой группы под руководством Жоомарта Кадыралиева.

Масленица — начало сырной недели

Фото 24.kg. Празднование масленицы в Бишкеке, 2019 год

Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы.

Главными атрибутами праздника традиционно были чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины — круглые, румяные, горячие. Раньше они имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.

Люди, которые меняли мир

Родился музыковед Виктор Виноградов

Известный музыковед, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, лауреат Государственной премии имени Токтогула родился 24 февраля (8 марта) 1899 года в селе Истик Козельского района Калужской области. В 1929 окончил теоретико-композиторский факультет Московской консерватории. Им написано около 300 работ о музыке и музыкантах народов СССР и зарубежных стран.

В трудах Виктора Виноградова о Кыргызстане получили убедительное и фундаментальное освещение многие важнейшие проблемы теории и истории музыкального и поэтического фольклора, дана широкая характеристика жизни и творчества кыргызских народных композиторов и исполнителей. Автор ряда статей о народной музыке развивающихся стран Азии и Африки. Умер в 1992 году.

Умер академик Мурзабек Иманалиев

В 2017 году в возрасте 85 лет скончался известный кыргызский математик, академик Мурзабек Иманалиев.

Будущий ученый родился 13 сентября 1931 года в селе Каинды Кеминского района. В 1953 году с отличием окончил Кыргызский государственный университет (КГУ), затем учился в аспирантуре КГУ и Московского государственного университета, в 25 лет стал кандидатом наук.

Научная деятельность Мурзабека Иманалиева была связана с решением актуальных для математической науки проблем теории дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений и их приложений в различные отрасли науки. Он также был одним из видных организаторов науки и образования Кыргызстана, автором программы базисного курса математики для средних общеобразовательных школ и учебников на кыргызском языке.