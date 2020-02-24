В Бишкеке 24 февраля днем облачно, вечером возможен слабый дождь. Температура воздуха ожидается +10 градусов. День увеличился до 10 часов 57 минут.
Сегодня в Кыргызстане рабочий день.
Куда сходить
Культура
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
- спартакиада «Ден соолук»;
- чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», улицы Нуркамал, Ибраимова, 108а;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Термечикова, Актан, 11, 12, Масыралиева, Торгой, Арча-1, Матисакова), «Ынтымак» (улицы Курултай, Адигине, Жетиген), отрезки улиц Каракумской, Нарвской, Профсоюзной, Бородина, Ильменской;
- 9.30-14.00 — улицы Огонбаева, 222, Гоголя, 92;
- 10.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (7-я улица);
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Брестской, Владимировской, Волковой, 9 Января;
- 13.00-17.00 — жилмассив «Учкун».
У кого намечается той
Байсалбек Эргешов
Родился 24 февраля 1963 года в селе Жийде Таласской области. Депутат Бишкекского горкенеша («Республика — Ата Журт»).
Максим Ситников
Родился 24 февраля 1979 года в городе Саранске. Аким Октябрьского района Бишкека.
Памятные даты
В Москве появился памятник Манасу
24 февраля 2012 года в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Манасу в парке Дружбы в Москве.
Памятник Манасу, установленный в Москве, символизирует дружбу Кыргызстана и России. В 2007 году правительство КР выделило на эти цели 9 миллионов сомов, остальные средства предоставила Россия. Всего на него затрачено около 41 миллиона рублей.
Бронзовая скульптура высотой 4,5 метра была отлита в Москве по проекту творческой группы под руководством Жоомарта Кадыралиева.
Масленица — начало сырной недели
Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы.
Главными атрибутами праздника традиционно были чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины — круглые, румяные, горячие. Раньше они имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.
Люди, которые меняли мир
Родился музыковед Виктор Виноградов
В 2017 году в возрасте 85 лет скончался известный кыргызский математик, академик Мурзабек Иманалиев.
Будущий ученый родился 13 сентября 1931 года в селе Каинды Кеминского района. В 1953 году с отличием окончил Кыргызский государственный университет (КГУ), затем учился в аспирантуре КГУ и Московского государственного университета, в 25 лет стал кандидатом наук.
Научная деятельность Мурзабека Иманалиева была связана с решением актуальных для математической науки проблем теории дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений и их приложений в различные отрасли науки. Он также был одним из видных организаторов науки и образования Кыргызстана, автором программы базисного курса математики для средних общеобразовательных школ и учебников на кыргызском языке.