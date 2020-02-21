На круглом столе обсуждают историю страны: поругались эксперт и философ

Сегодня в Бишкеке проходит круглый стол на тему «Мировая история и кыргызские политики. Неизвлеченные уроки». Между участниками произошла словесная перепалка.

Публицист Кубан Мамбеталиев поспорил с философом Советбеком Абдрасуловым.

Последний выступал с ответной репликой на доклад профессора Зайнидина Курманова и рассуждал о Петре Чаадаеве (русский философ и публицист, объявленный правительством сумасшедшим за свои сочинения, в которых резко критиковал действительность русской жизни. — Прим. 24.kg).

Однако Кубану Мамбеталиеву показалось, что участник круглого стола слишком долго говорит. «Есть же регламент. Вы 10 минут уже говорите. Я же не вас пришел послушать. Мне интересно, что политики наши скажут», — возмутился он.

«Я не для вас говорю. Не нравится, не слушайте. Вот поэтому у нас из истории уроков не извлекают, потому что философов перебивают», — парировал Советбек Абдрасулов.

Модератор круглого стола Эмиль Жураев призвал участников к порядку и передал слово экс-премьер-министру Темиру Сариеву. Он не согласился с мнением эксперта Эльмиры Ногойбаевой о том, что у Кыргызстана нет своей истории.

Темир Сариев и лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев согласились с аналитиками лишь в том, что наши политики не извлекают уроков из истории. Текебаев добавил, что в современной истории КР нет авторитетов.